Atene batte cassa: 20 euro di tassa ai croceristi che fanno tappa a Mykonos e Santorini

La Grecia imporrà un contributo di venti euro ai croceristi che fanno scalo nelle isole di Mykonos e Santorini. Lo ha annunciato il primo ministro ellenico, Kyriakos Mitsotakis, che ha partecipato all'88ma edizione della Fiera internazionale di Salonicco. "La Grecia non ha un problema strutturale di sovraturismo. Ha un problema concentrato in alcune destinazioni e in alcune settimane o mesi dell'anno", ha spiegato il capo del governo di Atene in conferenza stampa.