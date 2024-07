Tamberi alla moglie: "La nostra fede nel fiume della città dell'amore"

Gimbo, noto per le sue trovate dopo le gare, anche in questa circostanza non si è smentito, e ha proposto alla moglie Chiara di rinnovare quella promessa di matrimonio fatta il primo settembre 2022. "Lanceremo - ha scritto - se tu vorrai anche la tua in quel fiume così loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per sposarci di nuovo".