Talebani a Usa: ci impegniamo contro terroristi nel Paese

Ansa

Il ministro degli Esteri ad interim del governo talebano ha assicurato agli Usa, nel corso dei colloqui di Doha, che gli studenti coranici sono impegnati ad impedire che il territorio afghano non sia usato dagli estremisti per lanciare attacchi contro altri Paesi. Tuttavia i talebani hanno escluso ogni cooperazione con Washington contro l'Isis in Afghanistan.