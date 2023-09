Cina, media: visita del ministro Tajani mostra la volontà di cooperare

L'imminente visita in Cina del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani dimostra che l'Italia spera di continuare a trarre vantaggio dalla cooperazione economica e commerciale con la Cina, nonostante le voci che screditano la Belt and Road, la nuova Via della Seta, e che rilanciano le esitazioni a rinnovare il documento di cooperazione.

Lo scrive il Global Times, il tabloid del Quotidiano del Popolo. Su invito del capo della diplomazia cinese Wang Yi, Tajani sarà a Pechino dal 3 al 5 settembre.