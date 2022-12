Tajani: "In Iran al momento nessun rischio per gli italiani"

Antonio Tajani, interpellato sulla situazione degli italiani in Iran, ha detto che "al momento non abbiamo notizia di rischi per i nostri connazionali".

Il vicepremier e ministro degli Esteri, durante una conferenza stampa alla Farnesina, ha quindi sottolineato che l'Italia, per ora, non intende adottare una decisione come quella del Belgio che ha invitato i connazionali a lasciare il Paese.