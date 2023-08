Taiwan: nuova sortita della Cina con cinque aerei e dieci navi da guerra

L'isola risponde schierando navi, aerei e sistemi missilistici. Il ministro degli esteri Wu: "Non chiediamo agli altri Paesi di combattere per noi"

Gli aiuti dagli Usa Pechino considera Taiwan parte del territorio nazionale e organizza sortite a cadenza quotidiana per aumentare la pressione militare sull'isola: dall'inizio del mese, ha inviato nei pressi di Taiwan più di 406 aerei e 156 navi da guerra.

Pochi giorni fa, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, aveva approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari per Taiwan, dal valore di circa 345 milioni di dollari che includerebbe dispositivi per la sorveglianza e le attività di intelligence, sistemi per la difesa aerea e missili. L'annuncio aveva provocato l'immediata protesta da parte della Cina, che "si oppone fermamente ai legami militari degli Stati Uniti e alle vendite di armi a Taiwan", come ha detto Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese a Washington.

Esercitazioni anche a Taiwan A esprimersi sulle tensioni con la Cina nello Stretto è stato di recente anche il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu. In un'intervista pubblicata dal quotidiano "The Telegraph", Wu ha affermato che la presenza militare di Paesi terzi nella regione rappresenta un'opera di "deterrenza molto forte nei confronti della Cina, e dovrebbe far capire a Pechino che ci saranno delle conseguenze se dichiarerà guerra all'isola". Ciononostante, "non stiamo chiedendo al Regno Unito o a qualsiasi altro Paese di combattere per Taiwan. Anzi, abbiamo incrementato gli investimenti e addestrato meglio i nostri soldati per accrescere le (nostre) capacità d'autodifesa", ha precisato il titolare della diplomazia taiwanese.

Qualche giorno fa, sull'isola, sono state completate le esercitazioni militari Han Kuang, tenute a Taiwan a cadenza annuale e in due fasi: la prima si è svolta sull'isola dal 15 al 19 maggio, mentre la seconda dal 24 al 28 luglio. Le manovre servono a rafforzare la prontezza al combattimento dei militari e la capacità di autodifesa dell'isola, nell’eventualità di un'invasione da parte cinese.