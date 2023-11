Taiwan, nave da guerra australiana transita nello Stretto

Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito in una nota che una nave da guerra australiana ha navigato attraverso lo Stretto di Formosa in direzione sud.

La missione è stata organizzata dopo il viaggio di inizio novembre in Cina del premier australiano Anthony Albanese, il primo in sette anni da parte di un leader australiano. Un'iniziativa salutata come "molto positiva" per riannodare le relazioni bloccate da un duro scontro commerciale e diplomatico. La scorsa settimana, tuttavia, i sommozzatori della fregata Hmas Toowoomba, impegnati a rimuovere le reti da pesca finite nell'elica, erano stati "probabilmente" feriti dagli impulsi sonar emessi da una nave da guerra cinese al largo del Giappone, in acque internazionali.