Delegazione Usa a Taiwan, il neo presidente Lai: "Grato per il forte sostegno alla democrazia"

La delegazione è giunta sull'isola su iniziativa dell'amministrazione del presidente Joe Biden, al fine di incontrare politici di alto livello, tra cui anche il vice di Tsai, WIlliam Lai, che ha vinto le elezioni di sabato . "La vostra visita è molto significativa e dimostra pienamente il sostegno degli Stati Uniti alla democrazia di Taiwan e mette in evidenza la stretta e fedele partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti", ha detto Tsai. E Lai ha ribadito: "Grato per il forte sostegno Usa alla democrazia di Taiwan".

La presidente di Taiwan , Tsai Ing-wen, ha rimarcato la partnership "stretta e fedele" dell'isola con gli Usa , dando il benvenuto alla delegazione non ufficiale americana in visita postelettorale.

Tgcom24

Usa: "Impegno su Taiwan solido come la roccia" I funzionari americani non più in attività hanno elogiato il processo democratico dell'isola che ha prodotto un nuovo presidente eletto e un Parlamento durante il fine settimana, a dispetto della pretesa di sovranità della Cina su Taiwan e della minaccia di annetterla con la forza militare. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale Stephen Hadley ha dichiarato che "la democrazia di Taiwan è un brillante esempio per il mondo" e che l'impegno dell'America nei confronti di Taiwan è "solido come una roccia, basato su principi, bipartisan e a favore degli amici" dell'America.

Le minacce di Pechino Sabato Taiwan ha eletto l'attuale vicepresidente Lai Ching-te come nuovo capo del governo, una mossa che probabilmente spingerà la Cina a mantenere le sue minacce militari, diplomatiche ed economiche contro l'isola. Pechino, infatti, considera Taiwan parte "Inalienabile" del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario. Domenica Taiwan ha esortato la Cina a "affrontare la realtà e rispettare i risultati delle elezioni", mentre Pechino ha avvertito che qualsiasi iniziativa a favore dell'indipendenza sarà "severamente punita".

Lai: "Grato per il forte sostegno Usa" Lai, come la leader uscente Tsai, considera l'isola di fatto indipendente e ha promesso di proteggerla da "minacce e intimidazioni" di Pechino. Il presidente eletto di Taiwan ha quindi ringraziato Washington per il sostegno alla democrazia dell'isola, incontrando la delegazione Usa non ufficiale in visita a Taipei.