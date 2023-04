Taiwan, la Cina sanziona deputato Usa McCaul per visita a Taipei

Ancora tensioni tra Cina e Usa per Taiwan.

Pechino ha imposto sanzioni contro il presidente della Commissione Esteri della Camera americana, il repubblicano Michael McCaul, che una settimana fa ha incontrato a Taipei la presidente taiwanese Tsai Ing-wen. McCaul, si legge in una nota del ministero degli Esteri, "ha spesso usato parole e azioni per interferire negli affari interni della Cina e danneggiare gli interessi della Cina, e di recente ha guidato una delegazione in visita nella regione cinese di Taiwan". Le sanzioni, già operative, riguardano, tra l'altro, il congelamento di beni mobili e immobili di McCaul nel territorio cinese e il divieto d'ingresso in Cina.