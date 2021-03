Tagli ai vaccini, fonti Ue: "Valutiamo misure contro AstraZeneca"

Ansa

Dopo l'ennesimo annuncio di tagli di AstraZeneca alle forniture per i Paesi Ue, una fonte di Bruxelles dice all'Ansa che ai vertici dell'Unione "stiamo analizzando tutte le possibili misure da prendere". "AstraZeneca è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire - spiega ancora la fonte -. Non crediamo che stia facendo di tutto" per onorare i suoi impegni.