Svizzera, tre escursionisti olandesi trovati morti nel cantone di Vaud

In Svizzera, tre cittadini olandesi sono stati trovati morti in seguito a un incidente escursionistico.

Una donna e i suoi due figli, dei quali era stata denunciata la scomparsa giovedì, sono stati ritrovati vicino alla montagna Rochers-de-Naye, nel cantone di Vaud. Lo ha comunicato la polizia locale. La donna, 57enne, la figlia di 25 anni e il figlio di 22 erano partiti per un'escursione mercoledì mattina e da allora non avevano più dato notizie. Giovedì erano iniziate le ricerche dei tre, i cui corpi sono stati ritrovati venerdì mattina circa 300 metri sotto un sentiero scosceso. La madre e la figlia erano in vacanza in Svizzera, dove invece viveva il figlio.