Svizzera, pullman da Genova si schianta vicino a Zurigo: una vittima e 44 feriti

Un pullman proveniente da Genova e diretto a Dusseldorf si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo, in Svizzera. Nell'incidente è morta una donna e 44 persone sono rimaste ferite, di cui tre in gravi condizioni. Lo ha riferito la polizia locale, precisando che lo schianto si è verificato poco prima delle 4:15 sull'autostrada A3 . Al momento dell'arrivo dei soccorsi, molti passeggeri erano ancora incastrati tra le lamiere .

Le cause dell'incidente sono ancora sconosciute. Secondo la Radio svizzera italiana, nella zona è caduta neve per tutta la mattina e i meteorologi hanno messo in guardia gli automobilisti sui pericoli provocati dal ghiaccio sulla strada.



Il pullman apparteneva a una filiale dell'impresa di trasporti Flixbus. Al momento l'autostrada è bloccata in entrambi i sensi di circolazione tra Brunau e Wiedikon. Tra i tre feriti gravi figura anche l'autista del veicolo.