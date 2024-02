Svizzera, "non si noleggiano sci agli ebrei": cartello shock a Davos

In Svizzera è polemica per un negozio della località sciistica di Pischa, vicino a Davos, dove è stato esposto un cartello nel quale si comunicava che non sarebbe stata più fornita attrezzatura sportiva agli ebrei.

La denuncia del cartello antisemita è arrivata dalla principale organizzazione ebraica svizzera. Nel suo messaggio, in ebraico, il negozio ha spiegato che non avrebbe più noleggiato attrezzature come slitte, sci e racchette da neve dopo una serie di "incidenti molto fastidiosi", compreso il furto di una slitta.