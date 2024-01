Svizzera, incendio in una casa a Wiggen: morti tre bambini

Tre bambini sono morti in Svizzera in un incendio, scoppiato di notte, nella casa in cui si trovavano, a Wiggen, nel cantone di Lucerna.

Altre tre persone sono rimaste ferite. Le cause del rogo non sono ancora chiare, ha reso noto la polizia cantonale citata dall'agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. Inizialmente dati per dispersi, i tre bambini di 9, 7 e 6 anni sono stati trovati senza vita nel primo pomeriggio.