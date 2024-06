Un 43enne italiano e un 24enne svizzero sono morti a causa di una forte esplosione avvenuta in un parcheggio sotterraneo a Nussbaumen, in Argovia, nel nord della Svizzera. Nell'incidente sono rimaste ferite altre dieci persone. Lo scoppio è stato probabilmente causato da un fuoco d'artificio, ma l'inchiesta è ancora in corso.