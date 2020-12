Svizzera, assembramenti alla stazione sciistica di Verbier: è polemica

Assembramenti di sciatori in fila per la funivia. Le immagini che arrivano da Verbier , nel Canton Vallese, in Svizzera - che ha scelto di tenere aperti gli impianti sciistici - stanno facendo discutere sui social e non solo. Per Christophe Darbellay , consigliere di Stato del Cantone, la situazione è "inaccettabile". Il putiferio che si è creato ha costretto la direzione dell'impianto a una robusta correzione di rotta.

Nella giornata di sabato 5 dicembre, gli sciatori non hanno rispetto i segnali a terra e il distanziamento; per questo si è creata la folla. "In effetti, il protocollo messo in atto è stato poco rispettato in alcuni punti, motivo per cui sono in corso misure correttive", ha spiegato Éloi Rossier, presidente del Comune di Bagnes, a 20minutes.ch.

"Nel momento in cui l’intera Europa ci sta guardando, è inaccettabile che a Verbier non sia stato possibile organizzare le file correttamente", ha detto Darbellay a Le Nouvelliste.

La svolta - Le polemiche hanno funzionato. Tanto che domenica la situazione all'impianto sciistico Téléverbier, dove sono state scattate le foto, era perfettamente in ordine: rispetto dei segnali a terra, distanziamento e personale aggiuntivo. "Sabato non siamo riusciti a tenere tutto sotto controllo. Il danno è stato fatto - spiega a Le Nouvelliste Laurent Vaucher, direttore di Téléverbier - Domenica mattina, abbiamo messo in atto le misure che volevamo implementare durante la settimana. Abbiamo ancora qualche aggiustamento da fare, ma siamo pronti".

"Dopo un forte intervento, domenica mattina era tutto perfetto a Verbier. Mi appello ora alla responsabilità individuale affinché tutto vada per il meglio", ha poi scritto soddisfatto su Facebook Darbellay.