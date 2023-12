Svizzera, l'erede di Hermès adotta il suo giardiniere e gli lascia tutto

Puech ha anche trovato un escamotage per rendere difficile l'impugnazione del testamento e intende adottare il 51enne, sposato con una donna spagnola e padre di due figli. A promettere battaglia è la fondazione Isocrate , una Ong da lui stesso fondata contro le fake news e la spettacolarizzazione delle notizie, inizialmente indicata nel testamento del miliardario come erede della sua immensa fortuna. Il segretario generale, Nicolas Borsinger, intervistato dalla Tribune de Genève parla di “annullamento improvviso e unilaterale di un patto successorio, da ritenersi nullo e infondato”.

Come stimato dal settimanale elvetico Bilanz, la fortuna dell'erede Hermès si aggira intorno ai 10 miliardi di franchi , Puech possiede il 5,7% del capitale azionario del colosso francese. Un capitale che lo rende il principale azionista del gruppo. C'è poi il patrimonio immobiliare. Nicolas Puech vive infatti in una lussuosa residenza a La Fouly, un comune di soli 66 abitanti del Canton Vallese, situato a 1500 metri di altitudine. Il miliardario aveva già omaggiato il suo collaboratore domestico e la sua famiglia, con cui aveva stretto un maggior legame durante il periodo del lockdown, di un immobile a Marrakech del valore di circa un milione e mezzo di euro di franchi e di una villa a Montreux da 4 milioni. Insomma, alla morte di Puech si preannuncia una battaglia legale che potrebbe durare anche anni, nonostante la decisione del miliardario di adottare il suo tuttofare, già considerato alla stregua di un figlio. In base alle leggi elvetiche, sarà difficile per il rampollo di casa Hermès, cambiare l'assetto ereditario senza l'assenso dell'associazione Isocrate.

Nessuna circonvenzione di incapace

Eppure, dietro la decisione di Puech di modificare il testamento, affatto gradita al resto della famiglia, non ci sarebbe alcuna ipotesi di circonvenzione d'incapace. Non si tratterebbe perciò di un caso simile a quello di Liliane Bettencourt, figlia del fondatore di L'Oréal né, in tempi più recenti a quello di Gina Lollobrigida. L'erede, figlio di Yvonne Hermès ha 80 anni e gode ancora di una buona salute fisica e mentale e nessuno, almeno per il momento, ne mette in discussione la capacità di discernimento.