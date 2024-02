Svezia nella Nato, arriva il via libera del Parlamento ungherese

Solamente l'Ungheria mancava all'appello

Il governo di Budapest aveva presentato i protocolli per approvare l'ingresso della Svezia nella Nato nel 2022, ma la questione era in fase di stallo a causa dell'opposizione dei deputati dei partiti di governo. Per ammettere nuovi Paesi è necessario il sostegno unanime di tutti i membri della Nato. Solamente l'Ungheria mancava all'appello. La Svezia aveva presentato domanda per aderire all'Alleanza nel maggio 2022.