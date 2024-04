Svezia, madre fa tatuare i suoi bambini: condannata per maltrattamenti

Tgcom24

La denuncia è stata presentata dai genitori dei compagni di classe dei bambini. Sia la madre che l'uomo che l'ha aiutata sono stati condannati. Entrambi respingono le accuse, ma la madre ha ammesso di aver tatuato i suoi figli, giustificando il gesto dicendo che non credeva fosse illegale e che sarebbero stati gli stessi bambini a chiedere un tatuaggio, salvo poi ripensarci dopo aver sentito dolore. Come riportato dall'emittente pubblica svedese Svt, nella sentenza del tribunale distrettuale si legge che i bambini hanno dato un'impressione credibile e che tutti e tre hanno raccontato i fatti in modo simile. Il tribunale ritiene inoltre che i bambini non fossero abbastanza grandi per prendere una decisione su un eventuale tatuaggio e che quindi non vi fosse alcun consenso. La donna è stata condannata a svolgere 100 ore di servizi sociali e a risarcire i danni subiti dai figli.