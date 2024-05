La Santa Sede ha affidato a monsignor Mario Iceta Gavicagogeascoa, arcivescovo di Burgos in Spagna, l'incarico di "commissario pontificio" dei conventi di Belorad, Orduna y Derio, dopo che la comunità di clarisse locali aveva annunciato l'intenzione di abbandonare la Chiesa cattolica. E' quanto si apprende da un comunicato. Note come le "suore dei cioccolatini" per i rinomati dolcetti che producono, queste clarisse avevano reso nota a metà maggio la loro decisione di mettersi sotto la tutela di Pablo de Rojas Sanchez-Franco e della sua Pia Union Santi Pauli Apostoli, che non è in comunione con Roma e il cui fondatore fu scomunicato nel 2019.