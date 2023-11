Summit Italia-Germania, Meloni: "Chiediamo protezione investimenti, non bilanci allegri" | "Cambio di passo nelle relazioni con Berlino"

"Io trovo il cancelliere Scholz una persona molto affidabile - aggiunge il presidente del Consiglio -, tra noi le cose funzionano perché siamo abituati a parlare in modo chiaro. La Germania è affidabile, a me non piace l'ingerenza dei Paesi membri su questioni interne".

Migranti, "condividiamo necessità cambio visione Ue"

Sul dossier migranti, prosegue Meloni, con Scholz "condividiamo la necessità che vada implementato il lavoro relativo al cambio di visione dell'Ue. L'unico modo per risolvere la questione è lavorare sulla dimensione esterna e lavorare in modo diverso con i Paesi africani, come abbiamo cominciato a fare e portare avanti. Nell'attuale scenario il ruolo dell'Africa è fondamentale, bisogna ricostruire una cooperazione non predatoria, con un approccio non paternalistico e aiutare i Paesi africani a vivere meglio delle grandi risorse di cui dispongono anche per gestire meglio i flussi migratori sulla base del rispetto delle regole" per "combattere l'immigrazione illegale".