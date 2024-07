Sudafrica, turista spagnolo muore attaccato da un elefante

Un turista spagnolo è morto travolto da un elefante in Sudafrica. La vittima, un 43enne, si trovava in auto con la moglie nel parco nazionale di Pilanesberg quando ha notato tre elefanti adulti e alcuni cuccioli molto vicini alla sua vettura. L’uomo è quindi sceso e si è avvicinato agli animali per scattare qualche foto. Probabilmente la scena ha fatto agitare la "matriarca" che, per difendere i piccoli, si è diretta verso l'uomo e lo ha aggredito.