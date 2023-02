Sud Sudan, Papa Francesco: i cristiani possono cambiare la storia

"Sono grato a tutti voi, fratelli e sorelle che siete accorsi qui numerosi da diverse parti, molti facendo tante ore se non giorni di strada", ha detto Papa Francesco parlando alle migliaia di persone presenti alla messa conclusiva al Mausoleo "John Garang" di Giuba, in Sud Sudan. Il Santo Padre ha ringraziato per l'affetto dimostrato e "per la vostra fede, per la vostra pazienza, per tutto il bene che fate e per le fatiche che offrite a Dio senza scoraggiarvi, sapendo andare avanti".