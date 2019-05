Striscia di Gaza, decine di missili verso Israele: immediato il raid di Tel Aviv

Almeno 90 razzi sono stati lanciati dalla Striscia contro il sud di Israele e la maggior parte è stata intercettata dall'Iron Dome, il sistema di difesa antimissili, secondo il portavoce militare israeliano. In risposta alla salva di razzi, tank dell'esercito israeliano hanno colpito postazioni militari di Hamas. Il premier Benyamin Netanyahu ha deciso di lasciare la propria residenza e di recarsi per consultazioni a Tel Aviv.

Un palestinese è infatti rimasto ucciso nel conseguente bombardamento israeliano nel nord della Striscia di Gaza, in prossimità di Beit Hanun. Lo riferisce il ministero della sanità locale. In precedenza altri quattro palestinesi sono stati feriti quando l'aviazione israeliana ha colpito due lancia razzi nel nord della Striscia.



"La resistenza resta pronta a reagire ai crimini commessi dall'occupazione, non consentirà che sia versato il sangue del nostro popolo ed è determinata a difenderlo quando esso marcia pacificamente" al confine con Israele, ha commentato Hamas attraverso il suo portavoce Abdel Latif al-Qanu, mentre da Gaza proseguono i lanci di razzi.