Strasburgo condanna ancora la Russia: "Ha vietato il gay pride"

La Russia deve "fare grandi sforzi a lungo termine per adottare misure generali, in particolare per assicurare la libertà di manifestare e di non essere discriminati delle persone Lgbt". Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani, condannando la Russia per aver violato i diritti a manifestare e a non essere discriminati di 7 persone. La Corte di Strasburgo aveva già condannato Mosca per le stesse ragioni nel 2010.