Strage di Southport, le vittime salgono a tre: morta un'altra bimba

"La bambina di nove anni è morta in ospedale nelle prime ore di questa mattina", ha affermato la polizia in una nota. Lunedì era già stata confermata la morte di due bambine di sei e sette anni. "Altri otto bambini hanno riportato ferite da taglio durante l'attacco e cinque di loro sono in condizioni critiche", ha aggiunto la polizia. In gravi condizioni anche altre due persone- Per l'aggressione, avvenuta in un centro estivo per bambini, è stato arrestato un 17enne.