Leanne Lucas, che è un'insegnante di yoga, è ricoverata in condizioni critiche dopo aver cercato di salvare i bambini. La 35enne avrebbe portato in salvo alcuni giovani attraverso un'uscita antincendio. "E' davvero una persona speciale. Si è impegnata fino in fondo per proteggere più bimbi possibili, per fare tutto ciò che era in suo potere ed è quello che ha fatto", ha affermato un collega al The Sun.