Strage Natale a Strasburgo nel 2018, 30 anni al principale imputato

Audrey Mondjehi, nel processo per l'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo nel 2018 è stato condannato in serata a 30 anni di reclusione, con due terzi della pena da scontare in massima sicurezza, per aver aiutato il jihadista Cherif Chekatt a procurarsi un'arma.

L'imputato, 42 anni, è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere terroristica. Cinque le vittime dell'attentato fra cui il giornalista italiano Antonio Megalizzi.