Trump: "Se Hamas non rilascia gli ostaggi succederà l'inferno" | Caso Stormy Daniels, presentato nuovo appello contro la sentenza

Trump non ha escluso di usare l'esercito per strappare il controllo della Groenlandia durante la conferenza stampa che sta tenendo a Mar-a-lago. Alla domanda diretta se avrebbe escluso di usare la "coercizione militare o economica" per portare a termine il suo obiettivo anche per il Canale di Panama, Trump ha risposto "no", aggiungendo: "non posso assicurarti su nessuna di queste due cose, ma posso dire questo, ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica".