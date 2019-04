Stoltenberg: nessuna guerra fredda ma la Nato è pronta alla difesa

"Non vogliamo una nuova guerra fredda ma la Nato non esiterà a difendersi". Lo ha detto il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, al summit dei ministri degli esteri Nato riuniti a Washington per i 70 anni dell'organizzazione. Stoltenberg ha nuovamente accusato Mosca di aver violato il trattato "Inf" sui missili a medio raggio "piazzando missili" capaci di ospitare ogive nucleari.