ansa

Gli alleati Nato in Europa e in Nord America devono continuare a "restare uniti" per affrontare le nuove sfide provenienti dalla Cina e dalla Russia e "gli eventi in Afghanistan non cambiano questo assunto". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, sottolineando che "le azioni aggressive della Russia e la crescita della Cina, rendono sempre più importante mantenere un legame trans-atlantico forte".