Le sterline con il volto di Re Carlo valgono 11 volte di più del loro valore

A giugno sono entrate in circolazione le nuove banconote da £ 5, £ 10, £ 20 e £ 50 raffiguranti Re Carlo III. Le serie più basse sono state vendute all'asta: una singola banconota da 10 sterline con il numero di serie HB01 000002 è stata venduta per 17mila sterline durante le offerte. Un altro lotto di 40 banconote da 50 sterline - con un valore nominale di duemila sterine - è stato venduto per 26mila. Si è trattato di un record tra le aste della Banca d'Inghilterra. Le quattro vendite gestite dai banditori Spink a Londra hanno raccolto un totale di 914.127 sterline. I collezionisti cercano banconote che si avvicinino il più possibile al numero di serie 00001, da qui le ingenti somme raccolte. Il ricavato dell'asta sarà ripartito equamente tra 10 enti di beneficenza scelti dalla Banca d'Inghilterra.