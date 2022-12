Stati Uniti paralizzati da gelo e neve: almeno 9 morti per la tempesta d'inverno

Da nord a sud il 60% della popolazione - circa 200 milioni di americani - è sotto allerta meteo per quello che si preannuncia come il Natale più freddo degli ultimi 40 anni. Il 'Bomb Cyclone', una tempesta esplosiva che si intensifica rapidamente, ha già fatto crollare la colonnina di mercurio fino a 40-50 gradi sotto zero negli Stati del nord.

Oltre un milione di persone senza riscaldamento

A Des Moines, Iowa, fa troppo freddo anche per pattinare sul ghiaccio: le autorità hanno disposto la chiusura delle aree dedicate perché "è troppo pericoloso stare all'aperto per più di 10 o 15 minuti". In Wyoming e in Colorado - dove Denver ha sperimentato la seconda giornata più fredda della sua storia - nell'arco di un'ora le temperature sono scese di 20-30 gradi causando non pochi problemi sulle strade e all'infrastruttura elettrica. Un milione e mezzo di persone sono già al buio e sono, soprattutto, senza riscaldamento. E la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore.