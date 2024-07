Stati Uniti, le rubano l'auto con il figlio dentro: mamma muore investita mentre cerca di fermare i ladri

A Columbus, in Ohio, negli Stati Uniti, una 29enne, Alexa Stakely, ha tentato di fermare due uomini che le avevano rubano l'auto con il figlio di 6 anni dentro, ma è stata travolta e uccisa. A riportare quanto accaduto è stata la polizia di Columbus, che, sui social, ha chiesto a chiunque abbia informazioni riguardo all'incidente di contattarla. Il veicolo è poi stato abbandonato non lontano dal luogo in cui è stata investita Stakely: il bambino era all'interno della vettura, illeso.