Stati Uniti, prete cattolico di 30 anni sposa una 18enne: era fuggito in Italia con lei

Lo riporta il Guardian citando la licenza matrimoniale depositata nella contea di Mobile, in Alabama. Dal documento emerge che Alexander Crow, 30 anni, si è unito in matrimonio con la diciottenne ex studentessa del liceo cattolico McGill-Toolen.

Alla fine di luglio, Crow - un esperto nello studio teologico dei demoni e dell'esorcismo - era stato rimosso dai suoi incarichi clericali dall'arcidiocesi cattolica di Mobile dopo essere andato in Italia con l'adolescente. Per l'arcidiocesi - riporta il Guardian - il prete "ha abbandonato il suo incarico" e si è comportato in maniera "totalmente disdicevole per un sacerdote". I genitori della ragazza non erano a conoscenza che la figlia sarebbe andata in Italia con lui.