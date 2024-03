La vita di Paul Alexander

Durante la sua vita, Paul, conosciuto come "l'uomo dal polmone d'acciaio", ha frequentato l'università ed è diventato un avvocato. Nel 2020, Alexander, famoso in tutto il mondo, ha pubblicato il suo libro di memorie, "Three Minutes for a Dog". Negli ultimi anni, l'uomo viveva in un piccolo monolocale privo di finestre, come ricorda una petizione sul sito GoFundMe lanciata per sostenere le sue spese sanitarie: "È stato sfruttato da persone che avrebbero dovuto curare i suoi interessi. Questi furti, uniti al costo elevato dell'assistenza sanitaria, hanno lasciato a Paul pochi soldi per sopravvivere".