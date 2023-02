Stati Uniti, finge di avere il cancro e raccoglie 37mila dollari di donazioni: arrestata

Una 19enne dello Iowa, negli Stati Uniti, Madison Marie Russo, è accusata di aver rubato 37mila di donazioni.

La donna avrebbe finto di avere un cancro al pancreas, uno "grande come un pallone da calcio" nella parte bassa della schiena e una leucemia linfoblastica acuta sui social e sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere fondi. Per questo, è stata arrestata per poi essere rilasciata su cauzione. Il 2 marzo, dovrà presentarsi in Tribunale per il processo per frode a suo carico.