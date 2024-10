Usa, si sentono male dopo aver mangiato la pizza: era condita con l'olio alla cannabis

La Famous Yeti's Pizza, pizzeria di Stoughton (Wisconsin) è finita sotto inchiesta dopo che alcuni clienti sono finiti in ospedale per aver ingerito olio al Thc, principio attivo della cannabis. Nell'impasto delle pizze la sostanza era finita per errore. Le autorità locali hanno emesso un avviso per incoraggiare i cittadini che avessero acquistato la pizza "da capogiro" di buttarla via.