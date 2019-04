Sri Lanka, Usa: "Ignobili gli attacchi, molti americani tra i morti"

"Gli Stati Uniti condannano nel modo più duro gli ignobili attacchi terroristici in Sri Lanka che hanno reclamato così tante vite preziose in questa domenica di Pasqua": lo afferma la Casa Bianca in un comunicato. "Possiamo confermare che tra le vittime ci sono diversi cittadini americani", ha dichiarato il segretario di Stato Mike Pompeo senza però precisare il numero di connazionali coinvolti.