Sri Lanka, tra le vittime anche 55enne cingalese residente a Catania

Tra le vittime degli attentati nello Sri Lanka c'è anche una cingalese di 55 anni, Haysinth Rupasingha, che lavorava come badante e abitava a Catania dagli anni Novanta. Ha perso la vita nell'attacco alla chiesa di San Sebastiano a Katuwapitiya. La donna, sposata con un suo connazionale rimasto in Sicilia, era nel suo Paese d'origine per trascorrere le vacanze pasquali in compagnia di amici e parenti.