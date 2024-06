In Sri Lanka almeno 10 persone sono morte e altre 6 risultano disperse a causa delle forti piogge che hanno provocato inondazioni e smottamenti in molte parti dell'isola. Il governo ha chiuso le scuole, e il ministero ha annunciato che la riapertura dipenderà da come si evolverà la situazione meteo. In pochi giorni oltre 5.000 persone sono state trasferite in centri di evacuazione e più di 400 case risultano danneggiate.