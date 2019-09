Speranze finite: trovata morta Blanca Fernandez Ochoa

E' stata trovata priva di vita Blanca Fernandez Ochoa, la 56enne ex campionessa di sci spagnola di cui si erano perse le tracce dal 23 agosto. Il suo corpo è stato rinvenuto sul Pico de la Penota, una delle montagne più alte della Sierra de Guadarrama, dove la Ochoa era stata vista l'ultima volta in procinto di fare un'escursione. Le cause della morte non sono ancora state stabilite.