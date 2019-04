Notre-Dame, incendio spento | Il procuratore: "Due allarmi, dopo il primo non si sono accorti del rogo"

I pompieri, dopo una notte di lavoro: "Rogo spento, la struttura portante è salva". In fumo la parte in legno, crollati la guglia e il tetto. Le fiamme sarebbero partite da un'impalcatura. Il procuratore: "Due allarmi, al primo sopralluogo non si sono accorti dell'incendio". Il governo: "Anni per il restauro". Per gli investigatori la pista privilegiata resta quella del rogo accidentale.