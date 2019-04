Notre-Dame, incendio spento: "Privilegiata la pista accidentale" | "Anni per il restauro"

Al via una raccolta fondi nazionale e internazionale per ricostruire Notre-Dame, la cattedrale parigina devastata da un incendio. Prime donazioni da parte dei big del lusso. I pompieri, al lavoro tutta la notte: "Rogo spento, la struttura è salva". In fumo la parte in legno, crollati la guglia e il tetto. Le fiamme sarebbero partite da un'impalcatura. Aperta un'inchiesta per disastro colposo. Il governo: "Anni per il restauro". Per investigatori la pista privilegiata è il rogo accidentale.