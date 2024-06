Sbarco in Normandia, veterano 102enne muore sulla nave per la Francia

A confermare il decesso, come riportato dalla Bbc, è stata l'organizzazione dei veterani. L'ultracentenario di Rochester, New York, era stato trasportato in aereo in un ospedale in Germania il 30 maggio dopo aver subito un'emergenza medica a bordo di una nave diretta in Europa. È però morto il giorno successivo, anche se la notizia è stata diffusa solo mercoledì 6 giugno. Persichitti viene ricordato come un "uomo grande e umile".