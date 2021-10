Spazio, Francia: lanciato razzo Ariane con due satelliti

-afp

E' decollato da Kourou, nella Guyana francese, il razzo francese Ariane 5 dotato di due satelliti per le telecomunicazioni, di cui uno di ultima generazione per uso militare. Il lancio era stato rinviato nei giorni scorsi per ulteriori controlli. Il razzo è partito alle 11:10 ora locale (03:10 ora italiana), dopo il rinvio di venerdì. La missione è stata completata con successo 38 minuti e 41 secondi dopo il lancio.