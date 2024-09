Una nuova sparatoria negli Stati Uniti a pochi giorni di quella nella scuola in Georgia. Lo riporta la Cnn. In questo caso l'episodio si è verificato in Kentucky, lungo l'autostrada federale e sarebbero state colpite diverse persone. La polizia ha chiuso l'autostrada I-75. Droni si sono alzati in volo alla ricerca di un possibile uomo armato. Almeno 7 persone sono state portate in ospedale con ferite da armi da fuoco.