Sparatoria Giorgia, arrestato il padre del killer del liceo

Il padre di Colt Gray, lo studente incriminato per la sparatoria nel liceo in Georgia, è stato arrestato per la strage. Lo riferisce la Cnn. Colin Gray, 54 anni, è accusato di quattro capi di imputazione per omicidio colposo, di due per omicidio di secondo grado e di otto per crudeltà verso i bambini. Il genitore ha raccontato di aver acquistato il fucile in stile Ar usato nella sparatoria come dono natalizio per il figlio 13enne nel dicembre.