Sparatoria a Cracovia, sei persone fermate per esaltazione dell'attacco: "Possibili imitatori"
La portavoce del ministero dell'Interno, Karolina Galecka, ha spiegato che i fermi sono avvenuti in diverse località della Polonia
© Afp
Sei persone sono state fermate in Polonia dagli agenti dell'Ufficio centrale per il contrasto alla criminalità informatica (Cbzc), dopo la sparatoria di sabato 7 novembre a Cracovia. Erano "possibili imitatori" dell'attacco e sui social pubblicavano "contenuti preoccupanti". A renderlo noto è il portavoce del ministro coordinatore dei servizi speciali, Jacek Dobrzynski.
L'identità dei fermati
Gli agenti "hanno identificato e fermato sei persone. Sono cinque polacchi e un ucraino, di età compresa tra 15 e 36 anni, autori di pubblicazioni secondo cui la vita o la salute di qualcuno era a rischio", ha scritto in un messaggio su X Dobrzynski. Il portavoce ha poi sottolineato la comparsa sul web di notizie destinate a "provocare caos, panico e disinformazione". Notizie diffuse dai rispettivi autori "che approfittano della tragedia per farsi conoscere sui social". Infine, ha concluso il messaggio dichiarando: "L'anonimato su Internet è solo apparente. Gli autori del reato non rimarranno impuniti".
"Possibili imitatori, contenuti preoccupanti"
La portavoce del ministero dell'Interno di Varsavia, Karolina Galecka, invece ha spiegato che i fermi sono avvenuti in diverse località del Paese. Sulla scia della tragedia di Cracovia, "il Cbzc e la polizia mantengono un'estrema vigilanza nei confronti di possibili imitatori della sparatoria", ha dichiarato Galecka, sottolineando che alcuni dei contenuti esaminati dalle forze dell'ordine e che hanno condotto ai fermi includevano l'esaltazione dell'attacco di sabato. "Si tratta di contenuti preoccupanti. Sono individui che, in un certo senso, avrebbero potuto emulare le azioni compiute da Michal Oksinski", ha osservato Galecka in conclusione.