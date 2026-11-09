Sparatoria a Cracovia, sei persone fermate per esaltazione dell'attacco: "Possibili imitatori"

Gli agenti "hanno identificato e fermato sei persone. Sono cinque polacchi e un ucraino, di età compresa tra 15 e 36 anni, autori di pubblicazioni secondo cui la vita o la salute di qualcuno era a rischio", ha scritto in un messaggio su X Dobrzynski. Il portavoce ha poi sottolineato la comparsa sul web di notizie destinate a "provocare caos, panico e disinformazione". Notizie diffuse dai rispettivi autori "che approfittano della tragedia per farsi conoscere sui social". Infine, ha concluso il messaggio dichiarando: "L'anonimato su Internet è solo apparente. Gli autori del reato non rimarranno impuniti".