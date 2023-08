Sparatoria nella California del Sud in un bar per motociclisti: 3 morti

Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria nella California del Sud, nella contea di Orange.

Lo scontro a fuoco è avvenuto in un bar per motociclisti a Cook's Corner, nella zona rurale di Trabuco Canyon. Sembra che l'uomo che ha iniziato a sparare, ucciso poi dagli agenti, fosse un poliziotto in pensione. Le forze dell'ordine sono intervenute in pochi minuti per fermare l'aggressore, secondo quanto ha riferito lo sceriffo della contea, Frank Gonzalez. Diversi i feriti che sono stati ricoverati nei vicini ospedali.